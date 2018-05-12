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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Техника войны. Элитное украинское снаряжение для ССО. Серьезное пополнение в Воздушных Силах

Техника войны 855 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – в Украине есть компании, которые ведут войну за потребителя из Сил специальных операций, а именно производитель Velmet. Армия возвращает в боевой строй шесть типов зенитных ракетных комплексов. То есть в Воздушных Силах на треть увеличится количество систем для уничтожения вражеских крылатых ракет, беспилотников и летательных аппаратов.

Также в выпуске:

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Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Оружие Техника войны
Источник: 24 Канал
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