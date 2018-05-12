Техника войны. Элитное украинское снаряжение для ССО. Серьезное пополнение в Воздушных Силах

В свежем выпуске программы "Техника войны" – в Украине есть компании, которые ведут войну за потребителя из Сил специальных операций, а именно производитель Velmet. Армия возвращает в боевой строй шесть типов зенитных ракетных комплексов. То есть в Воздушных Силах на треть увеличится количество систем для уничтожения вражеских крылатых ракет, беспилотников и летательных аппаратов.

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6 мая в Украину вернулся наш экипаж Ил-76, который четыре недели работал в рамках операции "Северный сокол-2018". Он налетал 100 часов и перевез свыше 718 тонн топлива на датскую полярную станцию "Норд".

Наши Военно-Морские Силы перешли на классификацию кораблей по номеру вымпела. Это стало известно из-за изменений на бортах кораблей и катеров под празднование 100-летия ВМС. Например, "Почаев" получил маркировку А701 вместо Ю701.

Пожарный танк ГПМ-72 от Львовского бронетанкового завода после успешных определяющих ведомственных испытаний допустили к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины.

Ретромобили Второй мировой. По сравнению с первой мировой тот конфликт был действительно "войной машин", так как на фронтах привлекалось рекордное количество разнообразной техники. Только автопарк Советского Союза по состоянию на 22 июня 1941 насчитывал 272 тысячи военных автомобилей.

Международный центр миротворчества и безопасности объявил тендер почти на 40 миллионов гривен для строительства учебного места "Бой в населенном пункте". А "Широкий лан" за 58 тысяч гривен закупает 40 тренировочных мишеней-манекенов трех типов.

Морская пехота США заказала облегченные патроны калибра 12,7х99 милиметров для пулеметов. Благодаря этому снижение веса составит до 30%.

Греческий патрульный корабль, который действовал в рамках операции НАТО, в Эгейском море протаранило тяжелое турецкое судно.

8-10 мая в Иордании прошла международная выставка и конференция специальных сил быстрого реагирования SOFEX-2018.