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Молодежь не идет в ВСУ из-за нехватки мотивации, – военный

205 Читати новину українською
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины / 24 канал

Военные, которые подписывали контракт в 2014-м году, очевидно, не захотят подписывать его повторно, предполагает 21-летний боец 24 ОМБр с позывным "Борода". Улучшение качества личного состава видит в привлечении в ряды ВСУ молодежи.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр

"Вокруг меня в основном 40-летние бойцы. Молодежь не идет в ВСУ именно из-за нехватки мотивации. Ее надо мотивировать и показать, что делать, чтобы война на Донбассе закончилась", – говорит "Борода".

Причину нежелания подписывать контракт боец видит в отсутствии должной пропаганды Вооруженных сил Украины. Мол, плакаты с повышением зарплат точно не должны быть основной и единственной мотивацией становиться в ряды украинской армии. По его мнению, проблема в распространенных штампах о "дедовщине" в армии, которыми до сих пор мыслит население.

У нас долго крутили "совковые" фильмы, где показывали, как грозный командир издевается и даже расстреливает своих подчиненных и так далее. То есть, осталось "совковое" мышление о непонятные явлениях и понятиях, которые у нас якобы есть. Мои друзья и коллеги на гражданке не осознают реальной ситуации. Старшие люди, которые в армии никогда и не были, говорят штампами, мол, "в ВСУ убивают, зарплаты не платят, телефоны забирают". Это бред,
– комментирует военный.

"Борода" добавляет, что в его подразделении "дедовщины" нет. Получение авторитета происходит исключительно через поступки.

"Отношения в коллективе дружеские. Когда пришел в бригаду, боялся, что не смогу сказать что-то кому-то вдвое старше меня. Но показал, что разбираюсь в деле, нормально выполняю обязанности заместителя командира и могу командовать боем. Поэтому меня уважают и знают, что всегда могут обратиться за помощью. Так и происходит получение авторитета в подразделении. "Дедовских" методов нет", – добавляет боец.

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Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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