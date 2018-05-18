Во время циничного обстрела оккупантами Троицкого погибла семья с ребенком

Сегодня, 18 мая, в результате ночного обстрела пророссийскими боевиками поселка Троицкое, что в Луганской области, погиб 13-летний мальчик и его отец.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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Страшного горя наделали рашисты в поселке Троицкое: обстреляли дома местных жителей и убили 13-летнего мальчика и его отца,

– сообщил чиновник.

По его словам, семья живет в Мироновском, но приехала в Троицкое на дачу. Когда ночью начался вражеский обстрел, вся семья спустилась в подвал и просидела там длительное время. Уже когда все подумали, что опасность миновала и вышли из подвала, вдруг прилетел последний снаряд, от обломков которого и погибли люди.

Жебривский рассказал, что во время обстрелов также получил ранения в ногу 18-летний старший брат погибшего мальчика.

Также глава Донецкой сообщил, что утром в больнице умерла мама погибшего и раненого ребят.

"9:00. Только что стало известно, что женщина умерла в больнице. Царство ей Небесное", – добавил Жебривский.

Впоследствии, чиновник опроверг информацию о смерти мирной жительницы, отметив, что она находится в реанимации в "крайне тяжелом состоянии".

Кроме того, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз также информирует, что женщина жива и сейчас находится в реанимации.

"По состоянию на 10:30 36-летняя женщина, которая пострадала в результате ночного обстрела с. Троицкое, находится в реанимации Лисичанской центральной городской больницы им. Титова. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное", – рассказал Гарбуз.

Напомним, 17 мая, пророссийские боевики 60 раз открывали огонь по позициям сил Операции Объединенных сил. Вследствие вражеского обстрела ранены семеро украинских военнослужащих и двое мирных жителей, еще двое гражданских погибли.