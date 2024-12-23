Проекту DeepState выражают поддержку его читатели и блогеры. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Силы обороны Юга ответили на сообщение о вероятном окружении ВСУ в Макаровке

Что грозит DeepState

По словам народного депутата Марьяны Безуглой, из-за желания главнокомандующего ВСУ Сырского рассматривается мобилизация команды DeepState и закрытие проекта. Она заявляет, что членов команды хотят отправить в пехоту.

Более того, планируется обращение к СБУ и правоохранителям по делу о разглашении информации. Она призвала украинцев помочь этому OSINT-сообществу.

Впоследствии сама команда DeepState подтвердила эту информацию, поблагодарив украинцев за поддержку.

Всегда работали и прилагали максимальные усилия для победы и помощи нашим бойцам и нашей стране. Поэтому имеем железную репутацию и то самое ценное доверие среди общества, а самое главное – среди военных. Поэтому имеем самую известную карту российско-украинской войны в Украине и мире. Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда, и это обидно,

– сказано в заявлении проекта.

Свою полную поддержку проекту выразил также блогер и волонтер Сергей Стерненко.

"Команда DeepState делает чрезвычайно важное дело. Их карта боевых действий – лучший проект такого формата в мире. Но что самое важное – они доносят правду о состоянии дел, и конечно это не нравится тем, кто пытаются её скрыть, исказить или перекрутить", – написал блогер.

Напомним, недавно DeepState обнародовал информацию о том, что возможно полное окружение войск ВСУ в районе Макаровки на Времевском направлении. Эту информацию опровергли в Силах обороны Юга.