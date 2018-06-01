На Донбасі українські військові знищили кілька одиниць ворожого транспорту

Упродовж минулої доби, 31 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Всього за минулу добу зафіксовано 26 порушень припинення вогню противником.

У штабі повідомили, що українські військові стріляли у відповідь, у результаті успішних бойових дій знищили кілька одиниць ворожого транспорту, зенітну установку ЗУ-23-2 і міномет.

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Поточна ситуація на фронті залишається активною, як і продовж усього тижня. Близько 300 обстрілів, а також бойовики нехтують використовувати міномети та 122 міліметри артилерію.

Трохи змістилися точки найактивніших бойових дій, а саме на Луганщині – це Новотошківське, на Донеччині – село Кам’янка, а от біля Маріуполя, як завжди стріляють найактивніше. Напередодні бойовики випустили 30 мін по селу Чермалик. Також спостерігачі зафіксували влучання у цивільне подвір’я, на щастя, ніхто не постраждав.

Як вже повідомлялось, троє військових з українського боку поранено.