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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Донбасі українські військові знищили кілька одиниць ворожого транспорту

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Упродовж минулої доби, 31 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Всього за минулу добу зафіксовано 26 порушень припинення вогню противником.

У штабі повідомили, що українські військові стріляли у відповідь, у результаті успішних бойових дій знищили кілька одиниць ворожого транспорту, зенітну установку ЗУ-23-2 і міномет.

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Поточна ситуація на фронті залишається активною, як і продовж усього тижня. Близько 300 обстрілів, а також бойовики нехтують використовувати міномети та 122 міліметри артилерію.

Трохи змістилися точки найактивніших бойових дій, а саме на Луганщині – це Новотошківське, на Донеччині – село Кам’янка, а от біля Маріуполя, як завжди стріляють найактивніше. Напередодні бойовики випустили 30 мін по селу Чермалик. Також спостерігачі зафіксували влучання у цивільне подвір’я, на щастя, ніхто не постраждав.

Як вже повідомлялось, троє військових з українського боку поранено

Автор: Роман Пагулич
Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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