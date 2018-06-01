На Донбассе украинские военные уничтожили несколько единиц вражеского транспорта

За прошедшие сутки, 31 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником.

В штабе сообщили, что украинские военные открыли ответный огонь, и в результате успешных боевых действий уничтожили несколько единиц вражеского транспорта, зенитную установку ЗУ-23-2 и миномет.

Читайте также: Климкин и глава МИД Германии Маас отправились на Донбасс: фото с вертолета

Текущая ситуация на фронте остается активной, как и в течение всей недели: около 300 обстрелов, с использованием, в том числе, минометов и 122 миллиметровой артиллерии.

Немного сместились точки активных боевых действий, а именно на Луганщине – это Новотошковское, на Донетчине – село Каменка, а вот возле Мариуполя, как всегда стреляют активно. Накануне боевики выпустили 30 мин по селу Чермалык. Также наблюдатели зафиксировали попадание в гражданский двор, к счастью, никто не пострадал.

Как уже сообщалось, трое наших военных были ранены.