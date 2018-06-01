14:54
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

На Донбассе украинские военные уничтожили несколько единиц вражеского транспорта

275 Читати новину українською

За прошедшие сутки, 31 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником.

В штабе сообщили, что украинские военные открыли ответный огонь, и в результате успешных боевых действий уничтожили несколько единиц вражеского транспорта, зенитную установку ЗУ-23-2 и миномет.

Читайте также: Климкин и глава МИД Германии Маас отправились на Донбасс: фото с вертолета

Текущая ситуация на фронте остается активной, как и в течение всей недели: около 300 обстрелов, с использованием, в том числе, минометов и 122 миллиметровой артиллерии.

Немного сместились точки активных боевых действий, а именно на Луганщине – это Новотошковское, на Донетчине – село Каменка, а вот возле Мариуполя, как всегда стреляют активно. Накануне боевики выпустили 30 мин по селу Чермалык. Также наблюдатели зафиксировали попадание в гражданский двор, к счастью, никто не пострадал.

Как уже сообщалось, трое наших военных были ранены.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости Донецка Украина – Россия Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
802
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук