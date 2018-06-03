"Джавелины" – это хорошо, но этого Украине не хватит, – международник

У Владимира Путина нет никаких аргументов, чтобы идти на уступки в вопросе решения конфликта на Донбассе. Поэтому после Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, стоит ожидать, что ситуация на востоке обострится.

Такое мнение 24 каналу высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Классика жанра еще от Гитлера, которая присуща России: проводим олимпиаду/чемпионат, а потом начинаем экспансию на Донбассе. Противоракетные американские комплексы "Джавелин" – хорошо, но надо повышать уровень Вооруженных сил, развивать ВПК и готовиться к серьезным испытаниям,

– говорит Друзенко.

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Однако, по его словам, на полномасштабное наступление на Донбассе Путин не пойдет. Впрочем, с другой стороны, у Путина нет никаких аргументов, чтобы идти на уступки.

"Российская экономика адаптировалась к санкциям. Это видно по всем цифрам. Для сельского хозяйства санкции даже стали стимулом для поднятия внутреннего производства. Новых более мощных санкций ЕС не будет вводить – а это главный торговый партнер России. Удалось бы удержать нынешние. Поэтому убедительных аргументов для того, чтобы Путин изменил свою агрессивную политику – нет", – подчеркивает Геннадий Друзенко.

Эксперт также отмечает, что не стоит надеяться, что кто-то за дипломатическими столами за нас что-то решит. Пятый год войны показывает, что мы не сделали самого элементарного – не достигли простого прекращения обстрелов несмотря на более чем двадцать объявлений о перемирии. Как отмечает Друзенко, позорно слушать, когда Порошенко постоянно повторяет, что нет военного решения конфликта. Нет исключительно военного решения, но точно нет решения конфликта без военной составляющей, убежден специалист.

Напомним, на протяжении последних недель происходит эскалация напряженности, в результате чего погибли мирные жители – семья в Троицке и 15-летняя девушка из Торецка. Порошенко заявил, что пророссийские боевики пытаются вести наступательные операции, В Министерстве обороны Украины заявили, что российские оккупационные силы на Донбассе планируют захват в плен украинских военнослужащих. Для этого командование боевиков усиливает разведывательно-диверсионную и контрснайперскую работу.

Министр иностранных дел России Лавров заявил о необходимости "зафиксировать на бумаге так называемую "формулу Штайнмайера" о наделении Донбасса особым статусом, о вступления закона об особом статусе силу в контексте проведения выборов". 29 мая президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который представляет близкую к России социал-демократическую партию, находился с визитом в Киеве.