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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Справжня українка: з’явилися фото та деталі про вбиту бойовиками на Донбасі дівчинку

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Фото загиблої на Донбасі дівчинки Дар'ї
Фото загиблої на Донбасі дівчинки Дар'ї / Фото з соціальних мереж

Загиблу під час обстрілу проросійськими бойовиками селища Залізне Донецької області 15-річну дівчинку звали Дар'я Каземирова і вона була ученицею школи №7 Торецька. Судячи з Facebook-сторінки школярки, вона була патріоткою України.

Зазначимо, 28 травня в окупованому Залізному поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія, яка кілька днів тому відсвяткувала свій день народження.

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Мені здається, що навіть незважаючи на ріки крові, які щодня ллються на Донбасі, загибель цієї невинної душі може змусити ридати камені. В ці очі треба дивитися кожному – і тому, хто цей біль відчуває, як свій, і тому, хто висловлює глибоку стурбованість або байдуже відвертається від жахів війни,
– написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Війна Донбас жертви діти вбивство
Загибла на Донбасі дівчинка Дар'я з однокласниками

"Варто почитати сторінку дівчини у Facebook – це сторінка справжньої українки, двомовної, щирої та скромної, яка відкривала для себе світ, їздила в Карпати, дружила щиро зі своїми однокласниками, була серед подруг, дуже любила свою маму... Facebook-сторінка Дар'ї. Там небагато записів, зовсім небагато... Бо сюди на український Донбас прийшли "звільняти" українців путінські орди, і ось так вони "звільняють", вбиваючи...", – зазначив журналіст.

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Донбас Торецьк діти вбивство жертви
Вбита снарядом бойовиків на Донбасі дівчинка Дар'я з однокласниками

Війна Донбас фото жертви діти Торецьк
Загибла на Донбасі Дар'я лише кілька днів тому відсвяткувала свої 15-тиріччя
Війна Донбас жертви діти
Дар'я з подругою в патріотичних футболках

Теги: Жертви Новини України Війна на Донбасі Діти Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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