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Настоящая украинка: появились фото и детали об убитой боевиками на Донбассе девочке

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Фото погибшей на Донбассе девочки Дарьи
Фото погибшей на Донбассе девочки Дарьи / Фото из социальных сетей

Погибшую во время обстрела пророссийскими боевиками поселка Железное Донецкой области 15-летнюю девочку звали Даша Каземирова, она была ученицей школы №7 Торецка. Судя по Facebook-страницы школьницы, она была патриоткой Украины.

Отметим, 28 мая в оккупированном Железном вблизи Торецка в результате попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья, которая несколько дней назад отпраздновала свой день рождения.

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Мне кажется, что даже несмотря на реки крови, которые ежедневно льются на Донбассе, гибель этой невинной души может заставить рыдать камни. В эти глаза надо смотреть каждому – и тому, кто эту боль чувствует, как свою, и тому, кто выражает глубокую обеспокоенность или равнодушно отворачивается от ужасов войны,
– написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Війна Донбас жертви діти вбивство
Погибшая на Донбассе девочка Дарья с одноклассниками

"Стоит почитать страницу девушки в Facebook – это страница настоящей украинки, двуязычной, искренней и скромной, которая открывала для себя мир, ездила в Карпаты, дружила искренне со своими одноклассниками, была среди подруг, очень любила свою маму... Там немного записей, совсем немного... Потому сюда на украинский Донбасс пришли "освобождать" украинцев путинские орды, и вот так они "освобождают", убивая...", – отметил журналист.

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Донбас Торецьк діти вбивство жертви
Убитая снарядом боевиков на Донбассе девочка Дарья с одноклассниками

Війна Донбас фото жертви діти Торецьк
Погибшая на Донбассе Дарья всего несколько дней тому отпраздновала свое 15-летие

Війна Донбас жертви діти
Дарья с подругой в патриотических футболках

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Дети Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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