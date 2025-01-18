Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Какие изменения произошли на фронте

17 января российские войска захватили Времевку . Враг пытается оккупировать Большую Новоселку и пытается вытеснить украинских военных из этого населенного пункта. Пока неизвестно, будут ли они атаковать непосредственно сам город, или попытаются взять его в клещи.

. Враг пытается оккупировать Большую Новоселку и пытается вытеснить украинских военных из этого населенного пункта. Пока неизвестно, будут ли они атаковать непосредственно сам город, или попытаются взять его в клещи. Российским войскам удалось продвинуться к главному выступлению Украины в Курской области в результате боев 17 января. Геолокационные кадры, опубликованные 16 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Викторовки (на юго-восток от Коренево). Бои продолжались к северу от Суджи возле Погребков и Черкасского Поречья; к югу от Суджи возле Махновки; и в лесополосах возле Суджи.

в результате боев 17 января. Геолокационные кадры, опубликованные 16 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Викторовки (на юго-восток от Коренево). Бои продолжались к северу от Суджи возле Погребков и Черкасского Поречья; к югу от Суджи возле Махновки; и в лесополосах возле Суджи. Оккупантам удалось продвинуться на северо-восток от Харькова . Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 января, свидетельствуют о том, что российские войска недавно немного продвинулись к улице Зерновой на севере Волчанска. Кроме того, россияне 16 и 17 января продолжали вести наземные атаки вблизи Тихого.

. Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 января, свидетельствуют о том, что российские войска недавно немного продвинулись к улице Зерновой на севере Волчанска. Кроме того, россияне 16 и 17 января продолжали вести наземные атаки вблизи Тихого. Российские войска имели незначительное продвижение на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись на северо-запад вдоль трассы Р-07 Сватово – Купянск на юго-запад от Степовой Новоселовки.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись на северо-запад вдоль трассы Р-07 Сватово – Купянск на юго-запад от Степовой Новоселовки. Также зафиксировано продвижение россиян в направлении Боровой . Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, указывают на то, что российские войска продвинулись на восток от Зеленого Гая.

. Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, указывают на то, что российские войска продвинулись на восток от Зеленого Гая. 17 января российские войска продолжали наступление на Лиманском направлении, но продвинулись не имели.

Боевые действия в Украине и России за 18 января / Карты ISW