У ISW проаналізували ситуація на фронті / Колаж 24 Каналу

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ та контратакувати, де це можливо. На полі бою відбулися певні зміни, які зафіксував у новому звіті Інститут вивчення війни.