Проросійські бойовики на Донеччині вбили школярку, яка тільки-но відсвяткувала день народження

В понеділок, 28 травня, в окупованому селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія.

Про це на своїй сторінці у Facebook сповістив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він уточнив, що Дарія була ученицею 9 класу загальноосвітньої школи №7.

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Дитина перебувала на подвір'ї своєї бабусі у той час, коли туди прилетів великокаліберний снаряд, випущений з рашистських позицій,

– зазначив Жебрівський.

"Висловлюю свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблої дівчинки. А окупанти та їх посіпаки триматимуть відповідь за кожен свій злочин, скоєний на українській землі", – додав голова Донеччини.

У свою чергу голова Нацполіції України Сергій Князєв зазначив, що 3 дні тому дівчинка відсвяткувала свій день народження.

"Три дні тому Дарина відсвяткувала свій 15-й день народження, а сьогодні на подвір’я її будинку упав ворожий снаряд. Міна розірвалась за три метри від неї. Якщо не вдаватися у криваві подробиці, – травми дівчинки виявились несумісними з життям", – написав Князєв.



Місце загибелі дитини на Донеччині//Фото: 24 канал