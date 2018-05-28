У селищі поблизу Торецька підірвався мирний житель: підозрюють, що це – теракт

Поблизу міста Торецьк, у прифронтовому селі Південне, місцевий житель наступив на вибуховий пристрій. Стався інцидент поблизу його дому. Постраждалий госпіталізований з численними осколковими пораненнями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом теракту.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Поліцейські встановили, що о 17.00 чоловік, 1948 року народження, підірвався, натрапивши на вибухонебезпечний предмет біля свого будинку,

– йдеться у повідомленні поліції.

Чоловік був доставлений до лікарні з численними осколковими пораненнями кінцівок, грудної клітини та голови. Йому була надана необхідна медична допомога. Повні обставини події з'ясовуються.

Зазначається, попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.