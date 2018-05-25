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Скільки мін та вибухівки знешкоджено на Донбасі: приголомшлива цифра

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З 2014 року в Україні військові сапери очистили понад 1300 км доріг та маршрутів руху
З 2014 року в Україні військові сапери очистили понад 1300 км доріг та маршрутів руху / qha.com.ua

У Міністерстві оборони України повідомляють, що з початку бойових дій на Донбасі сапери розмінували майже 4 тисячі гектарів території.

Про це йдеться на сайті Міноборони

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Зазначається, що лише протягом тижня саперні підрозділи ЗС України перевірили понад 19 га території на наявність вибухонебезпечних предметів та знешкодили більше 520 одиниць вибухонебезпечних предметів. Військові сапери очистили понад 3 км доріг та маршрутів руху.

З початку проведення бойових дій, саперні підрозділи ЗС України перевірили понад 3 850 га території Донецької та Луганської областей та знешкодили більше 196 930 вибухонебезпечних предметів,
– розповідають у Міністерстві оборони України.

З 2014 року в Україні військові сапери очистили понад 1300 км доріг та маршрутів руху. 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України Зброя
Джерело: 24 Канал
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