За Україну на Донбасі воює колишній охоронець бойовика "Мотороли"

У бойових діях на Донбасі на стороні України бере участь колишній особистий охоронець ліквідованого одного з ватажків проросійських бойовиків Донеччини Арсена Павлова ("Мотороли") – Євген Листопад.

Про це на своїй сторінці у Facebook сповістив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Кого не очікував зустріти в українських окопах під Горлівкою, так це особистого охоронця "Мотороли". Євген Листопад покинув свого шефа к 2015-му, втік з "ЛДНР", отримав амністію і вже два роки захищає Україну", – мовиться у повідомленні журналіста.

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"Євген переконаний, що настав час йти вперед, але не штурмувати окуповані міста, а оточувати. Власне, для того, щоб замкнути кільце навколо Горлівки, потрібен лише наказ і трішки часу", – додав Цаплієнко.