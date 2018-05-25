21:40
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 14°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

На відео з дрону зняли удар сил ООС по проросійських бойовиках на Донбасі: промовисті кадри

1316 Читать новость на русском
Удар сил ООС по проросійських бойовиках на Донбасі
Удар сил ООС по проросійських бойовиках на Донбасі / Скріншот з відео

Українські військовослужбовці, що виконують завдання у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі, знищили взводно-опорний пункт проросійських бойовиків.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував офіцер Анатолій Штефан Штірліц.

"Відео, яке можна дивитися вічність. В результаті провокаційних дій російсько-терористичних військ по мирному населенню, воїни ООС знищили ВОП противника, живу силу, техніку та озброєння", – мовиться у дописі офіцера.

Читайте також: Українські військові захопили кулемет проросійських бойовиків на Світлодарській дузі, – волонтер

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук