На відео з дрону зняли удар сил ООС по проросійських бойовиках на Донбасі: промовисті кадри
Українські військовослужбовці, що виконують завдання у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі, знищили взводно-опорний пункт проросійських бойовиків.
Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував офіцер Анатолій Штефан Штірліц.
"Відео, яке можна дивитися вічність. В результаті провокаційних дій російсько-терористичних військ по мирному населенню, воїни ООС знищили ВОП противника, живу силу, техніку та озброєння", – мовиться у дописі офіцера.
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Джерело: 24 Канал
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