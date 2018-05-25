На видео с дрона сняли удар сил ООС по пророссийским боевикам на Донбассе: красноречивые кадры
Украинские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, уничтожили взводно-опорный пункт пророссийских боевиков.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал офицер Анатолий Штефан Штирлиц.
"Видео, которое можно смотреть вечно. В результате провокационных действий российско-террористических войск по мирному населению, воины ООС уничтожили ВОП противника, живую силу, технику и вооружение", – говорится в заметке офицера.
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Источник: 24 Канал
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