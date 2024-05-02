Старшему сержанту Юрию Замашному было 26 лет, его молодая жена стала вдовой, а родители потеряли сына. Трагическую весть сообщили в Шполянском городском совете.

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Герой погиб, прикрывая эвакуацию

Замашный Юрий Олегович родился 21 января 1998 года, родом из села Нечаево Липянской общины. Сражался против российских оккупантов в рядах 105-го пограничного отряда имени князя Владимира Великого. Юрий был инспектором пограничной службы 1 категории – оператором беспилотных авиационных комплексов.

Сержант воевал на одном из самых горячих направлений фронта. Молодой воин погиб 26 апреля 2024 года вблизи Красногоровки Донецкой области. Он своим огнем до последнего прикрывал побратимов от вражеских обстрелов во время эвакуации раненых.

Навеки наша община потеряла еще одного Героя. Пусть Господь примет Защитника в свои объятия, утолит боль и заполнит пустоту в сердцах родных. Нет слов, которые могли бы утолить боль утраты,

– добавили в Липянской сельской территориальной общине.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память.

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