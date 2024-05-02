Старшому сержанту Юрію Замашному було 26 років, його молода дружина стала вдовою, а батьки втратили сина. Трагічну звістку сповістили в Шполянській міській раді.

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Герой загинув, прикриваючи евакуацію

Замашний Юрій Олегович народився 21 січня 1998 року, родом із села Нечаєве Лип’янської громади. Бився проти російських окупантів у лавах 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Юрій був інспектором прикордонної служби 1 категорії – оператором безпілотних авіаційних комплексів.

Сержант воював на одному з найгарячіших напрямків фронту. Молодий воїн загинув 26 квітня 2024 року поблизу Красногорівки на Донеччині. Він своїм вогнем до останнього прикривав побратимів від ворожих обстрілів під час евакуації поранених.

Навіки наша громада втратила ще одного Героя. Нехай Господь прийме Захисника у свої обійми, втамує біль і заповнить порожнечу в серцях рідних. Немає слів, які б могли втамувати біль утрати,

– додали в Лип'янській сільській територіальній громаді.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.

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