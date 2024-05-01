Черновицкий городской совет отметил, что это первое совместное захоронение военнослужащих в Украине. Известно, что все 16 бойцов до сих пор считались пропавшими без вести.

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Воины погибли еще в 2022 году

В городском совете сообщили, что павших защитников похоронят на кладбище Садгора в 11:00. Это первое совместное захоронение бойцов в Украине с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.

Адвокат семей погибших Галина Янко добавила, что 16 военнослужащих удалось идентифицировать благодаря усилиям украинских правоохранительных органов и экспертов международного суда в Гааге.

Согласно обнародованной информации, авиаудар, который стал причиной смерти наших бойцов, российские захватчики совершили еще 11 марта 2022 года в селе Людвиновка Киевской области.

По ее словам, военных решили похоронить именно в Черновцах, потому что многие из них родились в этом городе. Женщина отметила, что на месте авиаудара погибло 19 человек, но идентифицировать удалось только 16.

Во времена независимости Украина никогда не знала такого совместного захоронения военных. Процессуально это было невозможно... Нам помогали правоохранители, прокуратура, полиция, СБУ, судмедэксперты, эксперты из Гааги, мэрия Черновцов. Все, кого я перечислила, никогда в своей практике не имели такого опыта,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования семьям и близким погибших защитников, которые до последнего вздоха защищали наше государство. Вечная память!

Трагические потери Украины в войне