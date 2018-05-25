За Украину на Донбассе воюет бывший охранник боевика "Моторолы"
В боевых действиях на Донбассе на стороне Украины принимает участие бывший личный охранник ликвидированного одного из главарей пророссийских боевиков Донбасса Арсена Павлова ("Моторолы") – Евгений Листопад.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
"Кого не ожидал встретить в украинских окопах под Горловкой, так это личного охранника "Моторолы". Евгений Листопад покинул своего шефа в 2015-м, сбежал из "ЛДНР", получил амнистию и уже два года защищает Украину", – говорится в сообщении журналиста.
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"Евгений убежден, что настало время идти вперед, но не штурмовать оккупированные города, а окружать. Собственно, для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг Горловки, нужен лишь приказ и немножко времени", – добавил Цаплиенко.