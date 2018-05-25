Сколько мин и взрывчатки обезвредили на Донбассе: потрясающая цифра
В Министерстве обороны Украины сообщают, что с начала боевых действий на Донбассе саперы разминировали почти 4 тысячи гектаров территории.
Об этом говорится на сайте Минобороны.
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Отмечается, что только в течение недели саперные подразделения ВС Украины проверили более 19 га территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили более 520 единиц взрывоопасных предметов. Военные саперы очистили более 3 км дорог и маршрутов движения.
С начала проведения боевых действий, саперные подразделения ВС Украины проверили более 3 850 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили более 196 930 взрывоопасных предметов,
– рассказывают в Министерстве обороны Украины.
С 2014 года в Украине военные саперы очистили более 1300 км дорог и маршрутов движения.