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Загибель дівчинки від снаряду бойовиків на Донеччині: поліція розслідує справу як теракт

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Загибель дівчинки від снаряду бойовиків на Донеччині: поліція відкрила справу
Загибель дівчинки від снаряду бойовиків на Донеччині: поліція відкрила справу / Zn.ua

Поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 15-річної дівчинки під Торецьком внаслідок влучання снаряду бойовиків. Цей інцидент правоохоронці розслідують за статтею "Теракт".

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Зазначимо, 28 травня в окупованому Залізному поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія, яка три дні тому відсвяткувала свій день народження.

Правоохоронці зазначили, що снаряд розірвався за 3 метри від дівчинки, тож у неї не було шансів вижити.

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"Про трагедію до поліції повідомив дідусь загиблої сьогодні близько 12:30. Дитина вийшла у двір, в цей час бойовики відкрили артилерійський вогонь по м. Залізне (Торецького району). Дівчина отримала травми, несумісні з життям", – мовиться у повідомленні поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції. Попередньо факт кваліфіковано за статтею "Терористичний акт".

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Фото з місця влучання снаряду, внаслідок якого загинула дівчинка на Донеччині

Теги: Новини України Війна на Донбасі Поліція Кримінальні новини Жертви Діти Неповнолітні Розслідування Теракт
Джерело: 24 Канал
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