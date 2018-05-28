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Гибель девочки от снаряда боевиков на Донбассе: полиция расследует дело как теракт

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Гибель девочки от снаряда боевиков на Донбассе: полиция открыла дело
Гибель девочки от снаряда боевиков на Донбассе: полиция открыла дело / Zn.ua

Полиция Донецкой области открыла уголовное производство по факту гибели 15-летней девочки под Торецком в результате попадания снаряда боевиков. Данный инцидент правоохранители расследуют по статье "Теракт".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отметим, 28 мая в оккупированном Зализном вблизи Торецка в результате попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья, которая три дня назад отпраздновала свой день рождения.

Правоохранители отметили, что снаряд разорвался в 3 метрах от девочки, поэтому у нее не было шансов выжить.

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"О трагедии в полицию сообщил дедушка погибшей сегодня около 12:30. Ребенок вышел во двор, в это время боевики открыли артиллерийский огонь по. Зализное (Торецкого района). Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции. Предварительно факт квалифицирован по статье "Террористический акт".

Торецьк Донбас Донецька область війна бойовики діти жертви вбивство поліція розслідування
Фото с места попадания снаряда, в результате которого погибла девочка на Донетчине

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Полиция Криминальные новости Жертвы Теракт Расследования Несовершеннолетние Дети
Источник: 24 Канал
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