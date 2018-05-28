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"Двері привідкриваю, а там вона", – родичі загиблої дівчинки на Донбасі розповіли про трагедію

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В понеділок, 28 травня, в окупованому селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів кореспондент Роман Пагулич.

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За його словами, вдалося поспілкуватися з військовими. Вони кажуть, що летіло зі сторони Горлівки. Місце, в яке влучив снаряд, розташоване на околиці села, позиції від цього місця за сотні метрів, і немає жодного об'єкта, куди могли б цілити бойовики. І, взагалі, в тому місці закінчується село: буквально, кілька хат тулиться на вулиці.

"Тим не менш, прилетіла буквально одна міна, і вона стала фатальною, з такими незворотніми наслідками. Дівчина, яка на той момент була в себе на подвір'ї, відійшла у вбиральню. Стежка, якою вона пройшла туди, стала останньою, на жаль", – зазначив кореспондент. 

Дашенька, 25 травня їй було 15 років, дитина прагнула вчитись, іспити складати. 9 клас, до випускного готувалась. Вона в "совхозі", в 7-ій школі вчилась. Вона в мене тут жила останній місяць. Від мене в школу їздила. Вони тут з братом жили в мене,
– розповіла Олена Євгеніївна, бабуся загиблої.

"Вибух. І все. І я думаю: о! Відразу, я тут був... Ось, 10 метрів, скільки тут. Видно, пил, дим. Підходжу сюди, думаю: о-оо, туалет мені поламало, майже не завалило. Двері привідкриваю, а там вона лежить, онучка. Все", – згадує Віктор Васильович, дідусь загиблої.

За словами родичів, похорон буде вже найближчими днями. Як кажуть, дівчина загинула миттєво, та й шансів у неї не було ніяких, тому що 120-а міна вибухнула буквально в 2-3 метрах від неї. І єдина перешкода, яка була між ними – це дерев'яні дошки вбиральні. 

До того ж, ввечері 27 травня, в переддень цієї трагедії, ще одна міна розірвалася, проте трохи далі від цього будинку, метрів за 20. Повилітали вікна, тоді ніхто не загинув. 

Нагадаємо, голова Донеччини Павло Жебрівський висловив співчуття рідним загиблої, та пообіцяв, що окупанти та їх посіпаки триматимуть відповідь за кожен свій злочин, скоєний на українській землі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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