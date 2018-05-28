Відео удару сил ООС по бойовиках на Донбасі: командир розповів деталі події
Найбільших втрат на у війні на Донбасі українські військові зазнають від ворожих мінометів, які, згідно з мінськими угодами, повинні бути відведені на 15 кілометрів від лінії фронту.
Про це в коментарі виданню InfoResist розповів командир підрозділу 54-ї бригади з позивним "К2".
Зазначимо, напередодні у мережі було опубліковане яскраве відео, на якому знято, як українські військовослужбовці на Донбасі знищили взводно-опорний пункт проросійських бойовиків.
"За мінським угодами, міномети більші 120 калібру не мають права перебувати ближче 15 кілометрів, якщо я не помиляюся. Ця мінометна позиція розташовувалася від нашого переднього краю за 4 кілометри 120 метрів", – зазначив командир підрозділу 54-ї бригади.
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"Найбільших втрат, в принципі, збройні сили ООС, зазнають від міномета калібру 82 і 120 міліметрів. При хорошому розкладі мінометний взвод з числа двох мінометів може повністю знищити будь-який наш ВОП і будь-яку нашу позицію. Я вже не кажу про особовий склад", – додав "К2".
Він також розповів подробиці про те, як українські військові знищили міномет проросійських бойовиків.
Був знищений, ось там, де лісосмуга, прямо в ящику, там стояв якийсь міномет. Просто коли викладали все це в інтернет, у мене якість – 2900 пікселів, я знімаю, я там бачу все до сантиметра, а в інтернет викладається якість 720. Ось там, де про влучання в ящики, одне з найостанніших, там полетіло щось у повітря, це полетів 120-ий міномет,
– розповів "К2".
За словами командира підрозділу 54-ї бригади, українські військові могли знищити набагато більше ворожого озброєння, але цьому завадив вітер.
"За це я поставив оцінку 3 з плюсом", – додав командир.
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