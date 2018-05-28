Видео удара сил ООС по боевикам на Донбассе: командир рассказал детали происшествия

Наибольшие потери на в войне на Донбассе украинские военные несут от вражеских минометов, которые, согласно минскими соглашениями, должны быть отведены на 15 км от линии фронта.

Об этом в комментарии изданию InfoResist рассказал командир подразделения 54-й бригады с позывным "К2".

Отметим, накануне в сети было опубликовано яркое видео, на котором снято, как украинские военнослужащие на Донбассе уничтожили взводный-опорный пункт пророссийских боевиков.

"По минским соглашениями, минометы больше 120 калибра не имеют права находиться ближе 15 километров, если я не ошибаюсь. Эта минометная позиция располагалась от нашего переднего края в 4 километрах 120 метрах", – отметил командир подразделения 54-й бригады.

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"Наибольшие потери, в принципе, вооруженные силы ООС, несут от миномета калибра 82 и 120 миллиметров. При хорошем раскладе минометный взвод из числа двух минометов может полностью уничтожить любой наш ВОП и любую нашу позицию. Я уже не говорю о личном состав", – добавил "К2".

Он также рассказал подробности о том, как украинские военные уничтожили миномет пророссийских боевиков.

Был уничтожен, вот там, где лесополоса, прямо в ящике, там стоял какой-то миномет. Просто когда постили все это в интернет, у меня качество – 2900 пикселей, я снимаю, я там вижу все до сантиметра, а в интернет выкладывается качество 720. Вот там, где о попадании в ящики, одно из самых последних, там полетело что-то в воздух, это полетел 120-ый миномет,

– рассказал "К2".

По словам командира подразделения 54-й бригады, украинские военные могли уничтожить гораздо больше вражеского вооружения, но этому помешал ветер.

"За это я поставил оценку 3 с плюсом", – добавил командир.