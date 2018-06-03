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Пророссийские боевики захватили в плен двух бойцов 14-й механизированной бригады

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Пророссийские боевики захватили в плен двух украинских бойцов
Пророссийские боевики захватили в плен двух украинских бойцов / Иллюстративное фото

Диверсионно-разведывательная группа пророссийских боевиков захватила в плен на Донбассе двух бойцов 14 механизированной бригады. Произошло это еще 26 мая и в течение недели ничего не было известно о судьбе украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба подразделения в Facebook.

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"26 мая двое наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника", – говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что в течение недели о бойцах не поступало никакой информации.

Это время было использовано для безумного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. В результате было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих,
– говорят в пресс-службе бригады.

Отмечается, что согласно информации, которую обнародовают СМИ одной из псевдореспублик, в записанных видеороликах "пленные рассказывают ложь о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаде в частности".

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"Дешевые отрежиссированные враждебные телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствует, что на военнослужащих ВСУ оказывается сильное психологическое, и не исключено, физическое давление. Находясь под ним, пленные рассказывают ложь о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаде в частности", – отмечают в бригаде.

Командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена, 
– заключают в 14 механизированной бригаде.


 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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