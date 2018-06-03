Украинский военный, который исчез на прошлой неделе, вернулся в подразделение
Военнослужащий, который пропал 27 мая после боевого столкновения с пророссийскими боевиками на Мариупольском направлении, вернулся в подразделение.
Об этом сообщают в штабе Операции Объединенных сил.
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"Военнослужащий, который пропал во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", – говорится в сообщении штаба.
Напомним, вечером 27 мая в 36-й бригаде сообщили об исчезновении своего военнослужащего во время боя под Мариуполем. А 28 мая в штабе ООС сообщили, что пропавший военный нашелся, однако информация оказалась не достоверной.
Источник: 24 Канал
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