Украинский военный, который исчез на прошлой неделе, вернулся в подразделение

Военнослужащий, который пропал 27 мая после боевого столкновения с пророссийскими боевиками на Мариупольском направлении, вернулся в подразделение.

Об этом сообщают в штабе Операции Объединенных сил.

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"Военнослужащий, который пропал во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", – говорится в сообщении штаба.

Напомним, вечером 27 мая в 36-й бригаде сообщили об исчезновении своего военнослужащего во время боя под Мариуполем. А 28 мая в штабе ООС сообщили, что пропавший военный нашелся, однако информация оказалась не достоверной.