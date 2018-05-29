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Пропавшего украинского военного нашли в плену

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На Донбассе в плен оккупантов попал военный
На Донбассе в плен оккупантов попал военный / Кадр из видео

Военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который пропал в Донбассе 24 мая, попал в плен российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

О месте пребывания военного, пропавшего 24 мая, бригаде стало известно из видео допроса.

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С видео допроса военнослужащего можно сделать вывод, что человек подвергся тяжелому психологическому воздействию, находиться в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид – вероятно из-за длительного отсутствия сна, или физические пытки, 
– объяснили в бригаде.

На видео, которое появилось в сети, парень утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины. Как объяснили в ВСУ, это указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб.

Заявления, которые был вынужден сделать военнопленный – это попытка российских пропагандистов убедить украинское и мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины, 
– добавили в бригаде.

Командование бригады обещает сделать все возможное для освобождения военнослужащего из плена и возвращения его в семью.

Напомним, вечером 27 мая в тридцать шестом бригаде сообщили об исчезновении своего военнослужащего во время боя под Мариуполем. А 28 мая во штабе ООС сообщили, что пропавший военный нашелся, однако информация оказалась не достоверной.

Теги: Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Новости Украины
Источник: 24 Канал
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