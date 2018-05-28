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Нашелся украинский военный, который исчез после боя под Павлополем

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Нашелся украинский военный, который исчез после боя под Павлополем
Нашелся украинский военный, который исчез после боя под Павлополем / Radiosvoboda.org

Нашелся украинский морской пехотинец 36-й отдельной бригады, который исчез в воскресенье после столкновения с пророссийскими боевиками под Павлополем.

Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина рассказал представитель пресс-центра Операции Объединенных сил Виктор Шубец.

По его словам, состояние здоровья военного является удовлетворительным, и его жизни ничего не угрожает.

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"От сегодня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", – отметил Шубец.

Напомним, вечером 27 мая в 36-й бригаде сообщили об исчезновении своего военнослужащего во время боя под Мариуполем.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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