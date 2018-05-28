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Ситуация на Донбассе: 2 раненых бойцов ООС, 3 уничтоженных боевиков

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Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе / Иллюстративное фото

В воскресенье, 27 мая, интенсивность боевых действий в зоне проведения Операции Объединенных сил уменьшилась. Российские оккупационные силы 22 раза обстреляли украинских военных, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что украинские войска давали адекватный ответ противнику.

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На Горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На Донецком направлении вблизи Шахты Бутовки, Красногоровки и Марьинки.

Обострилась ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Павлополь во время короткого боевого столкновения силы ООС нанесли урон пророссийским боевикам: уничтожено 3 и 3 ранены.

В то же время судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску,
– отметили в штабе.

Там также добавили, что во время боевых действий в воскресенье 2 украинских военных получили ранения, их срочно эвакуировали в госпиталь. По состоянию на 28 мая потерь нет.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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