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Ситуація на Донбасі: 2 поранених бійців ООС, 3 знищених бойовиків

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Ситуація на Донбасі
Ситуація на Донбасі / Ілюстративне фото

У неділю, 27 травня, інтенсивність бойових дій у зоні проведення Операції Об’єднаних сил зменшилась. Російські окупаційні сили 22 рази обстріляли українських військових, застосовуючи при цьому заборонену мінськими угодами зброю.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У штабі зазначили, що українські війська давали адекватну відповідь противнику.

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На Горлівському напрямку бойові дії тривали в районах населених пунктів Світлодарськ, Зайцеве та Новгородське. На Донецькому напрямку – поблизу Шахти Бутівки, Красногорівки та Мар’їнки.

Загострилася ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Павлопіль, Водяне та Широкине.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Павлопіль під час короткого бойового зіткнення сили ООС завдали втрат проросійськи бойовикам: 3 знищено та 3 поранено.

Водночас доля одного військовослужбовця Об’єднаних сил наразі невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з’ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку,
– зазначили у штабі.

Там також додали, що під час бойових дій у неділю 2 українських військових отримали поранення, їх невідкладно було евакуйовано до шпиталю. Станом на 28 травня втрат немає.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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