У Росії бояться нападу "українських диверсантів": названі напрямки "атаки"

У Росії переконані, що Україна засилатиме диверсійно-розвідувальні групи, які "прориватимуться" з нашої території. Серед напрямків атаки – Ростовська область, а також окупований Крим.

Таку думку в інтерв’ю російським ЗМІ висловив керівник прикордонслужби ФСБ Росії Володимир Кулішов. Обстановку на кордоні Росії і України він назвав "непростою".

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При цьому у Росії побоюються не лише так званих українських диверсантів, але й контрабанди зброї через кордон.

Ще однією так званою загрозою для росіян є "представники радикальних формувань" та "представники української прикордонної служби, які негативно ставляться до громадян Росії". Про українців, які пропадають на території Росії та незаконно утримуються у її тюрмах, російський військовий нічого не сказав. Як і про незаконний перетин російськими військами кордону України, який не контролює українська сторона, а також окупацію Криму.