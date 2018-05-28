В России боятся нападения "украинских диверсантов": названы направления "атаки"
В России убеждены, что Украина будет засылать диверсионно-разведывательные группы, "прорываться" с нашей территории. Среди направлений атаки – Ростовская область, а также оккупирован Крым.
Такое мнение в интервью российским СМИ высказал руководитель погранслужбы ФСБ России Владимир Кулешов. Обстановку на границе России и Украины он назвал "непростой".
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При этом в России опасаются не только так называемых "украинских диверсантов", но и контрабанды оружия через границу.
Еще одной так называемой угрозой для россиян является "представители радикальных формирований" и "представители украинской пограничной службы, которые негативно относятся к гражданам России". Об граждан Украины, которые пропадают на территории России и незаконно содержатся в ее тюрьмах, российский военный ничего не сказал. Как и о незаконном пересечении российскими войсками границы Украины, которые не контролирует украинская сторона, а также оккупацию Крыма.
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