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Під час бойового зіткнення зник український військовий, двох окупантів знищено

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Після бою пропав один з бійців морської піхоти
Після бою пропав один з бійців морської піхоти

У неділю, 27 травня, відбулося коротке бойове зіткнення Збройних сил України, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Маріупольському напрямку, та російсько-окупаційних військ.

Внаслідок бойового зіткнення ворог поніс втрати – двох знищено та одного поранено. Про це йдеться на сторінці 36 окремої бригади морської піхоти.

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"Водночас, доля одного військовослужбовця ООС наразі невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з’ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку", – йдеться в повідомленні військових.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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