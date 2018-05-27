Во время боевого столкновения исчез украинский военный, двух оккупантов уничтожено
В воскресенье, 27 мая, произошло короткое боестолкновение Вооруженных сил Украины, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил на Мариупольском направлении, и российско-оккупационных войск.
В результате боевого столкновения враг понес потери - двух уничтожено и один ранен. Об этом говорится на странице 36 отдельной бригады морской пехоты.
Читайте также: Волкер обнародовал реакцию других стран на поставки "Джавелин" в Украину
"Вместе с тем, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", – говорится в сообщении военных.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии