Во время боевого столкновения исчез украинский военный, двух оккупантов уничтожено

В воскресенье, 27 мая, произошло короткое боестолкновение Вооруженных сил Украины, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил на Мариупольском направлении, и российско-оккупационных войск.

В результате боевого столкновения враг понес потери - двух уничтожено и один ранен. Об этом говорится на странице 36 отдельной бригады морской пехоты.

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"Вместе с тем, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", – говорится в сообщении военных.