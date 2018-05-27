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Во время боевого столкновения исчез украинский военный, двух оккупантов уничтожено

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После боя пропал один из бойцов морской пехоты
После боя пропал один из бойцов морской пехоты

В воскресенье, 27 мая, произошло короткое боестолкновение Вооруженных сил Украины, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил на Мариупольском направлении, и российско-оккупационных войск.

В результате боевого столкновения враг понес потери - двух уничтожено и один ранен. Об этом говорится на странице 36 отдельной бригады морской пехоты.

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"Вместе с тем, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", – говорится в сообщении военных.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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