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Волкер обнародовал реакцию других стран на поставки "Джавелин" в Украину

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Курт Волкер
Курт Волкер / 24 Канал

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что с ситуацией, которая здесь сложилась, когда солдат украинской армии на собственной территории убивают по несколько человек в неделю, не мирилась бы ни одна другая страна. Следовательно, предоставление Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", не вызывает вопросов

Такое заявление дипломат сделал в комментарии иностранный журналистам ресурса "Крым.Реалии".

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"Знаете, я провел много консультаций по всей Европе – в частности, с Францией и Германией как лидерами в нормандском процессе, с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, включая Британию, с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО... И я не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите", – подчеркнул представитель Госдепа.

В качестве примера он привел Великобританию, Канаду и членов ЕС Польшу и Литву, которые нашли возможность поставлять летальное оружие Украине.

"Вы должны помнить, что Украина является государством, имеющим конфликт на своей собственной территории. Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны ваши солдаты защищают свою территорию в пределах вашей страны, и солдат вашей армии убивают по несколько человек в неделю. И это на вашей территории, когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим – помочь ей", – отметил Волкер.

Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Уже 22 мая Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".

Ранее Курт Волкер заявлял, что Украина получит дополнительную партию летальной оружия из США, если выполнит ряд требований – в частности, преодолеет коррупцию и примет закон об Антикоррупционном суде.

Теги: Новости Украины Новости политики Европа Джавелин Война на Донбассе Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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