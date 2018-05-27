Волкер оприлюднив реакцію інших країн на поставки "Джавелінів" в Україну

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що з ситуацією, яка тут склалася, коли солдатів української армії на власній території вбивають по кілька осіб щотижня, не мирилася б жодна інша країна. Відтак, надання Україні американської летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", не викликає питань з боку інших провідних держав.

Таку заяву дипломат зробив у коментарі іноземний журналістам ресурсу "Крим. Реалії".

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"Знаєте, я провів багато консультацій по всій Європі – зокрема, з Францією та Німеччиною як лідерами в нормандському процесі, з п'ятьма постійними членами Ради безпеки ООН, включно з Британією, з непостійними членами Ради безпеки, з ЄС, з НАТО… І я не вловив якоїсь значної опозиції допомоги Україні для підвищення її здатності до самозахисту", – підкреслив представник Держдепу.

Як приклад він навів Великобританію, Канаду та членів ЄС Польщу і Литву, які знайшли можливість поставляти летальну зброю Україні.

"Ви повинні пам'ятати, що Україна є державою, що має конфлікт на своїй власній території. Уявіть собі на хвилинку, що на території вашої країни ваші солдати захищають свою територію в межах вашої країни, і солдатів вашої армії вбивають по кілька осіб щотижня. І це на вашій території, коли вони захищають свою територію від іноземного агресора. З такою ситуацією не мирилася б жодна країна. Тому логічно для України захищати себе, а іншим – допомогти їй", – зауважив Волкер.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін". Вже 22 травня Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".



Раніше Курт Волкер заявляв, що Україна отримає додаткову партію летальної зброї із США, якщо виконає низку вимог – зокрема, подолає корупцію та ухвалить закон про Антикорупційний суд.