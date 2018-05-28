Знайшовся український військовий, який зник після бою під Павлополем
Знайшовся український морський піхотинець 36-ї окремої бригади, який зник у неділю після зіткнення з проросійськими бойовиками під Павлополем.
Про це в коментарі телеканалу 112 Україна розповів представник прес-центру Операції Об'єднаних сил Віктор Шубец.
За його словами, стан здоров'я військового є задовільним, і його життю нічого не загрожує.
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"Від сьогодні військовослужбовець, який під час бою втратив зв'язок зі своїм підрозділом, успішно прибув у розташування. Він сам повернувся", – зазначив Шубец.
Нагадаємо, увечері 27 травня у 36-ій бригаді сповістили про зникнення свого військовослужбовця під час бою під Маріуполем.
Джерело: 24 Канал
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