Зниклого українського військового знайшли у полоні

Військовослужбовець 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади Збройних сил України, який пропав на Донбасі 24 травня, потрапив у полон російських окупантів.

Про це повідомила прес-служба бригади.

Про місце перебування військового, який зник 24 травня, бригаді стало відомо з відео допиту.

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З відео допиту військовослужбовця можна зробити висновок, що людина піддалася тяжкому психологічному впливу, знаходитися у стресовому стані, говорить плутано, має виснажений вигляд – імовірно через тривалу відсутність сну, або фізичні тортури,

– пояснили у бригаді.

На відео, яке з’явилося у мережі, хлопець стверджує про абсолютну відсутність російських військ на території України. Як пояснили у ЗСУ, це вказує на те, що з 19-річним хлопцем попрацювали представники російських спецслужб.

Заяви, які був змушений зробити військовополонений – це спроба російських пропагандистів переконати українську і світову спільноту у відсутності окупаційних військ РФ на тимчасово непідконтрольній території України,

– додали у бригаді.

Командування бригади обіцяє зробити все можливе для визволення військовослужбовця із полону та повернення його до родини.

Нагадаємо, увечері 27 травня у 36-ій бригаді сповістили про зникнення свого військовослужбовця під час бою під Маріуполем. А 28 травня у штабі ООС сповістили, що зниклий військовий знайшовся, проте інформація виявилася не достовірною.