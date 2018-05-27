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Бойовики заявили про затримання 2 українських військових-"дезертирів"

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Бойовики заявили про затримання 2 українських військових
Бойовики заявили про затримання 2 українських військових / Ілюстративне фото

Російські окупаційні сили Луганщини сповістили про затримання двох українських військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Бійці нібито намагалися перейти через "сіру зону".

Про це повідомляють ЗМІ проросійських бойовиків.

"26 травня двоє озброєних бійців 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які втекли з позицій, були виявлені і затримані при спробі переходу через так звану сіру зону військовослужбовцями "народної міліції ЛНР", – заявив представник "міноборони" проросійських бойовиків Луганщини Андрій Марочко.

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Зазначимо, про зникнення у зоні проведення Операції Об’єднаних сил 2 українських бійців сповістили і в прес-центрі штабу ООС.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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