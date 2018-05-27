Ситуація на Донбасі: Україна зазнала втрати, проте ліквідовано 4 проросійських бойовиків

Протягом суботи, 26 травня, російські окупаційні сили 28 обстріляли позиції українських військових на Донбасі, застосовуючи при цьому заборонену мінськими угодами зброю. У свою чергу підрозділи Операції Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У штабі зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Проте у суботу активні бойові дії тривали на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Активні бойові дії протягом доби тривали також у районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам’янка та Широкине.

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Зазначається, що під час бойових дій 26 травня загинув 1 та зазнали поранення 4 українських військовослужбовців.

Окупанти вдалися до провокаційних дій в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. Ворожий обстріл наших позицій з мінометів в районі населеного пункту Кримське наражав на небезпеку мирне населення,

– наголосили у штабі ООС.

При цьому, за даними розвідки, українські військові знищили командно-спостережний пункт батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади проросійських бойовиків. Окупанти зазнали втрат: 4 загиблих та 5 поранених.



У штабі ООС також сповістили, щ напередодні 2 українських військовослужбовців однієї з механізованих бригад, що виконує завдання на Луганському напрямку, самовільно покинули військову частину. Відтак, військова служба правопорядку та правоохоронні органи вживають заходів щодо розшуку зазначених військовослужбовців.

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