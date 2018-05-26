Військові ЗСУ ліквідували снайпера проросійських бойовиків поблизу Широкиного

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили про знешкодження снайпера, який вів прицільний вогонь по захисниках Широкиного.

Про це прес-центр штабу повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Найбільш активні бойові дії тривали на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине. У ході контрснайперської боротьби було знищено снайпера противника, який вів прицільний вогонь по захисникам Широкиного,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, підрозділи об’єднаних сил знищили 2 та поранили 4 бойовиків російсько-терористичних військ.