Військові ЗСУ ліквідували снайпера проросійських бойовиків поблизу Широкиного
У штабі Операції об'єднаних сил повідомили про знешкодження снайпера, який вів прицільний вогонь по захисниках Широкиного.
Про це прес-центр штабу повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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Найбільш активні бойові дії тривали на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине. У ході контрснайперської боротьби було знищено снайпера противника, який вів прицільний вогонь по захисникам Широкиного,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, підрозділи об’єднаних сил знищили 2 та поранили 4 бойовиків російсько-терористичних військ.
Джерело: 24 канал
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