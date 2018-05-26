Военные ВСУ ликвидировали снайпера пророссийских боевиков вблизи Широкина

В штабе Операции объединенных сил сообщили об обезвреживании снайпера, который вел прицельный огонь по защитникам Широкина.

Об этом пресс-центр штаба сообщил на своей странице в Facebook.

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Наиболее активные боевые действия продолжались на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. В ходе контрснайперской борьбы был уничтожен снайпер противника, который вел прицельный огонь по защитникам Широкина,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, подразделения объединенных сил уничтожили 2 и ранили 4 боевиков российско-террористических войск.