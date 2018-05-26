Пророссийские боевики снова применили тяжелое вооружение, двое бойцов ранены, – ООС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. Боевые действия продолжались почти по всей линии столкновения, с применением российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
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Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино. Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 – с применением тяжелого вооружения,
– говорится в сообщении.
Во время боевых действий в минувшие сутки двое наших защитников были ранены. Сейчас жизни раненых ничего не угрожает. За текущие сутки потерь нет.
По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 4 боевиков российско-террористических войск.