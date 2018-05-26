Проросійські бойовики знову застосували важке озброєння, двоє бійців поранені, – ООС
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення, із застосуванням російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
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Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське,Троїцьке, Луганське, Мар’їнка, Водяне та Широкіне. Російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь, з них 13 із застосуванням важкого озброєння,
– йдеться у повідомленні.
Під час бойових дій минулої доби двох наших захисників було поранено. Наразі життю поранених нічого не загрожує. Поточної доби втрат немає.
За даними розвідки, знищено 2 та поранено 4 бойовика російсько-терористичних військ.