Українські військові збили ворожий безпілотник, – штаб

Силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил 25 травня збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА).

Про це повідомили у прес-центрі Операції Об’єднаних сил.

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Безпілотник збили надвечір, 25 травня у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волновахському напрямку.

Зазначається, що противник за допомогою даного літального апарата намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад.