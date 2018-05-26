Українські військові збили ворожий безпілотник, – штаб
Силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил 25 травня збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА).
Про це повідомили у прес-центрі Операції Об’єднаних сил.
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Безпілотник збили надвечір, 25 травня у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волновахському напрямку.
Зазначається, що противник за допомогою даного літального апарата намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад.
Джерело: 24 Канал
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