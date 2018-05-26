Украинские военные сбили вражеский беспилотник, – штаб
Силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил 25 мая сбили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
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Беспилотник сбили вечером 25 мая в полосе действий одной из механизированных бригад, которая обороняется на Волновахском направлении.
Отмечается, что противник с помощью данного летательного аппарата пытался вести разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад.
Источник: 24 Канал
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