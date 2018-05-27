Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери, однако ликвидированы 4 пророссийских боевика

В течение субботы, 26 мая, российские оккупационные силы 28 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями оружие. В свою очередь подразделения Операции Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Однако в субботу активные боевые действия продолжались на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях. Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка и Широкино.

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Отмечается, что во время боевых действий 26 мая погиб 1 и получили ранения 4 украинских военнослужащих.

Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергал опасности мирное население,

– отметили в штабе ООС.

При этом, по данным разведки, украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады пророссийских боевиков. Оккупанты понесли потери: 4 погибших и 5 раненых.

В штабе ООС также сообщили, что накануне 2 украинских военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задание на Луганском направлении, самовольно покинули воинскую часть. Военная служба правопорядка и правоохранительные органы принимают меры по розыску указанных военнослужащих.

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